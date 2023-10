Ganapath movie review : बोरिंग पथ पर गणपत

गीत-संगीत की बात करना फिजूल है। बैकग्राउंड म्यूजिक कान फोड़ देता है। टाइगर जब-जब हीरो वाले अंदाज दिखाते हैं तो Here I come, I am fighter बजने लगता है। कितनी बार वही सुनेंगे? बैकग्राउंड म्यूजिक इतना लाउड है कि फिल्म की शुरुआत में वाइस ओवर ठीक से सुनाई नहीं देता।