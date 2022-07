हिट: द फर्स्ट केस फिल्म समीक्षा: हिट जैसी बात नहीं

Hit The First Case Movie Review in Hindi क्राइम केस की गुत्थी को सुलझाने वाला सफर खूब देखा जाता है चाहे टीवी पर 'क्राइम पेट्रोल' हो या वेबसीरिज हो या फिल्म हो। सारा मामला कहानी पर टिका होता है। यदि बहुत ज्यादा दम नहीं हो तो 45 मिनट का टीवी शो बनाया जा सकता है, परत दर परत केस सामने आता हो तो आठ-दस घंटे की वेबसीरिज बनाई जाती हो। कहानी बहुत ज्यादा पॉवरफुल हो तो ढाई-तीन घंटे की मूवी बनाई जा सकती है।