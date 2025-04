रघु पलट और पुष्पा पलट द्वारा लिखी पुस्तक The Case That Shook the Empire पर आधारित इस फिल्म की शुरुआत ही जलियांवाला बाग की घटना से होती है, जिससे दर्शक तुरंत फिल्म की गहराई में उतर जाते हैं। फिल्म का केंद्रीय भाग एक कोर्टरूम ड्रामा है, जहां शंकरन नायर, अंग्रेजी सत्ता के खिलाफ मुकदमा लड़ते हैं।