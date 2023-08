चंद्रयान-3 की कामयाबी पर इंदौर में जमकर मना जश्न

Celebration in Indore on the success of Chandrayaan-3 : चंद्रमा की सतह पर चंद्रयान-3 के सफलतापूर्वक उतरने को लेकर इंदौर में हजारों लोगों ने बुधवार शाम जमकर जश्न मनाया। शहर के हृदयस्थल राजबाड़ा पर तिरंगे झंडे लेकर जुटे लोगों ने ढोल की थाप पर नृत्य किया और 'भारत माता की जय' का नारा लगाया। जश्न में डूबे इन लोगों में बच्चों से लेकर बूढ़े तक शामिल थे।