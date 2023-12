कौन हैं छत्तीसगढ़ के नए CM विष्णुदेव साय, BJP ने किस रणनीति के तहत सौंपी प्रदेश की कमान

Vishnu Dev Sai is New Chief Minister of Chhattisgarh : छत्तीसगढ़ के नए मुख्यमंत्री विष्णु देव साय होंगे। विधायक दल की बैठक के बाद यह फैसला लिया गया। पर्यवेक्षकों की निगरानी में विधायकों की बैठक हुई। मीडिया में आ रही खबरों के अनुसार खबरों के मुताबिक डिप्टी सीएम का ऐलान किया जा सकता है।