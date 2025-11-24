Hanuman Chalisa

Select Your Language

Notifications

webdunia
webdunia
webdunia
webdunia






Naxalites surrender : सुकमा में 15 नक्सलियों ने किया सरेंडर, हर एक पर 48 लाख का इनाम

Advertiesment
हमें फॉलो करें Sukma

वेबदुनिया न्यूज डेस्क

, सोमवार, 24 नवंबर 2025 (19:52 IST)
छत्तीसगढ़ में एंटी-नक्सल ऑपरेशन लगातार अच्छे परिणाम नजर आ रहे हैं। आज सुकमा जिले में सिक्योरिटी फोर्स को एक और बड़ी सफलता मिली। यहां 15 एक्टिव माओवादियों ने हथियार डालकर सरेंडर कर दिया। उनमें से हर एक पर कुल 48 लाख रुपए का इनाम रखा गया था। 
 
सरेंडर करने वाले माओवादियों में PLGA बटालियन-01 के चार हार्डकोर मेंबर, PPCM के चार मेंबर, SCM के दो मेंबर, पार्टी के तीन मेंबर और 8 दूसरे एक्टिव मेंबर शामिल हैं। इन 15 माओवादियों में 10 पुरुष और 5 महिलाएं हैं। 
webdunia
माओवादियों ने ‘छत्तीसगढ़ नक्सलवादी आत्मसमर्पण एवं पुनर्वास नीति’ और पुना मुर्गम योजना से प्रभावित होकर हिंसा का रास्ता छोड़ने की बात कही। तर्रेम और अंसदरी क्षेत्रों में नए सुरक्षा कैंपों की बढ़ी मौजूदगी ने भी उन्हें आत्मसमर्पण के लिए प्रेरित किया। कई माओवादियों ने आत्मसमर्पण के लिए महाराष्ट्र और मध्यप्रदेश के मु‍ख्यमंत्रियों को पत्र भी लिखा है।  Edited by : Sudhir Sharma

हमारे साथ WhatsApp पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें
Share this Story:

वेबदुनिया पर पढ़ें

 समाचार बॉलीवुड ज्योतिष लाइफ स्‍टाइल धर्म-संसार महाभारत के किस्से रामायण की कहानियां रोचक और रोमांचक

Follow Webdunia Hindi

अगला लेख

भारत स्काउट एंड गाइड की 19वीं राष्ट्रीय जंबूरी का लखनऊ में भव्य शुभारंभ

सम्बंधित जानकारी

होम
धर्म संग्रह
Shorts
फोटो
Reels