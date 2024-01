Corona India Update: Covid के 159 नए मामले, 1623 मरीज उपचाराधीन, 1 की मौत

159 new cases of Covid Corona: भारत में 1 दिन में कोविड-19 (Covid-19) के 159 नए मामले (159 new cases) सामने आए हैं जबकि उपाचाराधीन मरीजों की संख्या 1,623 हो गई है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय (Union Health Ministry) ने नई दिल्ली में शनिवार को यह जानकारी दी। मंत्रालय द्वारा सुबह 8 बजे किए गए अद्यतन आंकड़ों के अनुसार केरल में 24 घंटे की अवधि में संक्रमण से 1 व्यक्ति की मौत हुई है।