CoronaVirus Live Updates :देश में कोरोना के 2,57,299 नए मामले, 4,194 की मौत

India reports 2,57,299 new #COVID19 cases, 3,57,630 discharges & 4,194 deaths in last 24 hrs, as per Health Ministry.



Total cases: 2,62,89,290

Total discharges: 2,30,70,365

Death toll: 2,95,525

Active cases: 29,23,400



Total vaccination: 19,33,72,819 pic.twitter.com/NNm0bCEEdK