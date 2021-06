-देश में कोविड-19 के उपचाराधीन मरीजों की संख्या अब कम होकर 16,35,993 रह गई है।

India reports 1,32,364 new #COVID19 cases, 2,07,071 discharges, and 2713 deaths in the last 24 hours, as per Health Ministry



Total cases: 2,85,74,350

Total discharges: 2,65,97,655

Death toll: 3,40,702

Active cases: 16,35,993



