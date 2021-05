-देश में अब तक कोविड-19 टीके की 17.26 करोड़ खुराक लगायी जा चुकी है।

India reports 3,29,942 new #COVID19 cases, 3,56,082 discharges and 3,876 deaths in the last 24 hours, as per Union Health Ministry



Total cases: 2,29,92,517

Total discharges: 1,90,27,304

Death toll: 2,49,992

Active cases: 37,15,221



Total vaccination: 17,27,10,066