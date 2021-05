-देश में अभी 37,04,099 लोगों का कोरोना वायरस संक्रमण का इलाज चल रहा है।

India reports 3,48,421 new #COVID19 cases, 3,55,338 discharges and 4205 deaths in the last 24 hours, as per Union Health Ministry



Total cases: 2,33,40,938

Total discharges: 1,93,82,642

Death toll: 2,54,197

Active cases: 37,04,099



Total vaccination: 17,52,35,991 pic.twitter.com/fMKoTwf0kk