-देश में अब तक कुल 1,76,36,307 संक्रमित, 1,45,56,209 रिकवर, 28,82,204 एक्टिव मरीज, 1,97,894 की मौत।

India reports 3,23,144 new #COVID19 cases, 2771 deaths and 2,51,827 discharges in the last 24 hours, as per Union Health Ministry



Total cases: 1,76,36,307

Total recoveries: 1,45,56,209

Death toll: 1,97,894

Active cases: 28,82,204



Total vaccination: 14,52,71,186 pic.twitter.com/ynq5OSrzCT