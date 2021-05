-अब तक 2,06,65,148 लोग कोरोनावायरस से संक्रमित, 1,69,51,731 रिकवर हुए, 34,87,229 एक्टिव मामले, 2,26,188 की मौत।

India reports 3,82,315 new #COVID19 cases, 3,38,439 discharges and 3,780 deaths in the last 24 hours, as per Union Health Ministry



Total cases: 2,06,65,148

Total recoveries: 1,69,51,731

Death toll: 2,26,188

Active cases: 34,87,229



Total vaccination: 16,04,94,188 pic.twitter.com/8ojDDAjfq7