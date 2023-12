कर्नाटक में Corona जांच का दायरा बढ़ाने के निर्देश, ओडिशा में मिले 3 नए संक्रमित

Instructions to increase the scope of corona testing in Karnataka : कर्नाटक सरकार ने गुरुवार को अधिकारियों को निर्देश दिए कि कोरोनावायरस (Coronavirus) कोविड-19 मरीजों के संपर्क में आने वाले ऐसे मरीज, जिनमें लक्षण दिखाई दे रहे हैं, उनकी जांच और इसके कारण होने वाली मौतों का ऑडिट करने जैसे कदम उठाए जाएं।