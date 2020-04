मन की बात में पीएम मोदी ने दी Corona पर नसीहत, जानिए 15 खास बातें

- मानवता से भरी हुई हर नर्स को आज मैं नमन करता हूं। आप सभी जिस सेवा भाव से कार्य करते हैं वो अतुलनीय है, ये भी संयोग है कि वर्ष 2020 International year of the nurses and midwife के तौर पर मना रहा है।