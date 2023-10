'Must Win' मैच में पाकिस्तान ने साउथ अफ्रीका के खिलाफ चुनी बल्लेबाजी

Red-hot SA look to break their 24-year ODI World Cup jinx against teetering Pakistan



Plenty of changes today:

Nawaz Usama

Wasim Hasan



Bavuma Reeza

Shamsi Rabada

Ngidi Lizaadhttps://t.co/uqpi4ROpkO | #PAKvSA | #CWC23 pic.twitter.com/OCF5luE5SG