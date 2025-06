त्रासदी पर तमाशा और मातम पर मीम, सोशल मीडिया के बाजार में संवेदनाओं की नुमाइश

what is our social responsibility as a citizen: हाल ही में हुई कुछ घटनाओं ने हमें सोचने पर मजबूर कर दिया है कि क्या हम एक ऐसे समाज का हिस्सा बन गए हैं जहां मातम पर मीम बनाना और त्रासदी को ट्रेंडिंग टॉपिक बनाकर सोशल मीडिया पर पोस्ट करने को बेताब रहना सामान्य हो गया है? अहमदाबाद प्लेन क्रैश जैसी हृदय विदारक घटना हो, या सोनम राजा रघुवंशी और मेरठ मुस्कान साहिल सौरभ केस जैसे वीभत्स हत्याकांड, सोशल मीडिया पर जिस तरह से इन हादसों, मातम और मौत को सनसनी में बदलने की होड़ लगी है, वह सचमुच शर्मनाक है। सोच कर देखी, क्या किसी के दुख को 'व्यूज' के लिए इस्तेमाल करना सामाजिक और सामूहिक संवेदनशून्यता का चरम उदाहरण नहीं है।