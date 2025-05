1947 के विभाजन के समय पाकिस्तान गए भारतीय मुस्लिमों के क्या है हालात?

Who are the Muhajirs: पाकिस्तानी नेता अल्ताफ हुसैन ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भारत से पाकिस्तान गए मुहाजिर समुदाय के लिए भी इसी तरह के समर्थन की आवाज उठाने का अनुरोध किया है। इसके बाद एक बार फिर से मोहाजिरों की चर्चा होने लगी है। दरअसल, भारत को विभाजित करके धर्म के आधार पर एक नया देश बना पाकिस्तान। भारत के कई मुसलमान भारत छोड़कर पाकिस्तान चले गए। हो सकता है कि उनके मन में यह रहा हो कि वे अपने इस्लामिक मुल्क में अपने तरीके से जीवन यापन करके तरक्की करेंगे। इस मुसलमानों में से अधिकतर वे मुसलमान थे जो बंटवारे के पक्षधर थे और जिनकी सोच कट्टरंपथी थी, लेकिन 15 साल में ही उन्हें समझ में आ गया कि उन्होंने बहुत बड़ी गलती कर दी।