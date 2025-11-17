Lala Lajpat Rai: लाला लाजपत राय की पुण्यतिथि पर जानें 10 अनसुने तथ्य

Lala Lajpat Rai: लाला लाजपत राय भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के महान नेता, समाज सुधारक और राष्ट्रवादी थे। उनका जन्म 28 जनवरी 1865 को पंजाब के ढुडिके गांव में हुआ था। लाला लाजपत राय को 'पंजाब केसरी' के नाम से भी जाना जाता है। उनकी पुण्यतिथि 17 नवंबर को मनाई जाती है, क्योंकि 17 नवंबर 1928 को उनकी मृत्यु हुई थी, जब उन्हें लाठी चार्ज में गंभीर चोटें आईं थीं। लाला लाजपत राय का योगदान भारतीय स्वतंत्रता संग्राम और समाज सुधार आंदोलनों में बहुत महत्वपूर्ण था।