Bhai Dooj 2025: भाई दूज यम द्वितीया पर भाई को क्या खिलाना चाहिए?

बुधवार, 22 अक्टूबर 2025
Bhai Dooj 2025: रक्षा बंधन पर बहन अपने भाई के यहां जाकर त्योहार मनाती है और भाई दूज पर भाई अपनी बहन के यहां जाकर यह पर्व मनाते हैं। भाई दूज पर बहन अपने भाई को तिलक लगाती, पानी खिलाती और कई तरह के पकवान बनाकर खिलाती हैां। इस पर पर बहन के हाथ से बने खास भोजन खिलाने और मुंह मीठा कराने की परंपरा है। इस दिन बहनें अपने भाई की पसंद का स्वादिष्ट भोजन तैयार करती हैं।
 
यहां कुछ सामान्य और पारंपरिक व्यंजन दिए गए हैं जो इस दिन बनाए और खिलाए जाते हैं:-
 
मिठाई (Sweet Dishes)- यह सबसे ज़रूरी है। तिलक के बाद भाई का मुंह मीठा कराना शुभ माना जाता है। 
1. पारंपरिक मिठाइयाँ: पेड़ा, लड्डू (जैसे मोतीचूर या बेसन के), बर्फी, या कलाकंद। मोतीचूर के लड्डू, काजू कतली, या उनकी कोई पसंदीदा मिठाई।
2. खीर: चावल की खीर, सेवई की खीर या गाजर की खीर।
3. हलवा: सूजी का हलवा, या गाजर का हलवा।
4. गुलाब जामुन या रस मलाई।
5. चॉकलेट/स्नैक्स हैम्पर: अलग-अलग तरह के स्नैक्स, ड्राई फ्रूट्स या चॉकलेट का हैंपर।
 
मुख्य भोजन (Main Course)
भाई दूज पर सात्विक और स्वादिष्ट भोजन बनाने का चलन है। आप अपने भाई की पसंद के अनुसार कोई भी विशेष थाली तैयार कर सकती हैं।
1. पूड़ी और सब्जी: यह सबसे आम और पारंपरिक भोजन है। जैसे:
2. आलू की सब्जी या दम आलू।
3. कद्दू की सब्जी (सीताफल)।
4. चना मसाला या छोले।
5. दाल और चावल: दाल मखनी, पंचरत्न दाल, या पनीर बटर मसाला के साथ जीरा राइस या पुलाव।
6. पनीर: पनीर टिक्का या पनीर के अन्य व्यंजन।
7. रायता: मनपसंद रायता (जैसे बूंदी या खीरे का)।
 
विशेष चीज़ें:
1. पान: जैसा कि आपने पूछा था, भोजन के बाद भाई को मीठा पान खिलाना शुभता और सौभाग्य का प्रतीक माना जाता है।
2. सूखा नारियल (गोला): तिलक की थाली में नारियल (गोला) रखना और भाई को देना भी एक शुभ परंपरा है।
 
सबसे महत्वपूर्ण बात: इस दिन सबसे ज़्यादा महत्व बहन के हाथों से बने भोजन और स्नेह भरे निमंत्रण का होता है। चाहे पकवान पारंपरिक हों या भाई की कोई आधुनिक पसंद, उसमें प्रेम का भाव होना चाहिए। इस दिन तामसिक भोजन (मांस, मदिरा) से परहेज करने की सलाह दी जाती है।

