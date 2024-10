Dhanteras jhadu: धनतेरस पर कौन सी और कितनी झाड़ू खरीदें?

Why broom jhadu is bought on Dhanteras: 29 अक्टूबर 2024 मंगलवार के दिन धनतेरस का पर्व मनाया जाएगा। धनतेरस पर पीली वस्तुएं, पीतल के पर्तन, सोना, धनिया, वाहन, कौड़ियां, चांदी के सिक्के और झाडू खरीदने को शुभ माना जाता है। धनतेरस पर नई झाड़ू खरीदकर उसकी पूजा की जाती है। घर में नई झाड़ू लाने के अलावा आप किसी मंदिर में या किसी सफाईकर्मी को अच्‍छी वाली झाड़ू खरीदकर दान कर सकते हैं। इससे लक्ष्मी माता आप पर प्रसन्न होंगी। आओ जानते हैं कि धनतेरस पर कितनी और कौनसी झाड़ू खरीदना चाहिए।