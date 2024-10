धनतेरस पर भूलकर भी न करें इन चार चीजों की खरीदारी, वर्ना रुक जाएगी बरकत

Dhanteras 2024: धनतेरस, जिसे धन त्रयोदशी भी कहा जाता है, दिवाली से पहले आने वाला शुभ त्योहार है। इस दिन भगवान धनवंतरी और मां लक्ष्मी की पूजा की जाती है और घर में सुख-समृद्धि की कामना की जाती है। परंपरागत रूप से, लोग इस दिन सोना, चांदी, बर्तन और अन्य कीमती वस्तुएं खरीदते हैं क्योंकि इसे शुभ माना जाता है। लेकिन कुछ चीजें ऐसी भी हैं जिन्हें इस दिन खरीदने से बचना चाहिए, वरना आपकी बरकत में कमी आ सकती है। आइए जानते हैं, धनतेरस के दिन किन चीजों की खरीदारी से बचना चाहिए।





इन चार चीजों को धनतेरस पर न खरीदें

1. लोहे से बनी वस्तुएं (Iron Items)

धनतेरस के दिन लोहे से बनी चीजों की खरीदारी शुभ नहीं मानी जाती है। लोहे का संबंध शनि ग्रह से है, और ज्योतिष शास्त्र के अनुसार, इस दिन लोहे का सामान खरीदने से शनि की दृष्टि खराब हो सकती है, जिससे घर में नकारात्मक ऊर्जा का संचार हो सकता है।

ALSO READ: धनतेरस पर क्यों खरीदना चाहिए धनिया, जानें इसका महत्व धनतेरस के दिन लोहे से बनी चीजों की खरीदारी शुभ नहीं मानी जाती है। लोहे का संबंध शनि ग्रह से है, और ज्योतिष शास्त्र के अनुसार, इस दिन लोहे का सामान खरीदने से शनि की दृष्टि खराब हो सकती है, जिससे घर में नकारात्मक ऊर्जा का संचार हो सकता है।



2. कांच की वस्तुएं (Glass Items)

धनतेरस पर कांच की वस्तुएं भी नहीं खरीदनी चाहिए। कांच को टूटने वाला पदार्थ माना जाता है और यह घर की बरकत और समृद्धि के लिए अशुभ होता है। कांच के सामान का घर में प्रवेश नकारात्मकता को आमंत्रित कर सकता है।





3. पुरानी वस्तुएं (Used or Old Items)

धनतेरस पर हमेशा नई चीजें खरीदनी चाहिए। पुरानी या इस्तेमाल की हुई वस्तुएं खरीदने से नकारात्मक ऊर्जा आती है और घर की सुख-समृद्धि पर बुरा असर पड़ता है। इस दिन पुरानी चीजें लेने से बचें और सिर्फ नई वस्तुएं ही खरीदें।





4. काले रंग की वस्तुएं (Black Items)

धनतेरस के दिन काले रंग की वस्तुओं की खरीदारी अशुभ मानी जाती है। काला रंग नकारात्मकता का प्रतीक है, और इस दिन इसे खरीदना बरकत और खुशहाली में बाधा डाल सकता है। इस दिन सफेद, लाल या पीले रंग की चीजें खरीदना शुभ माना जाता है।





धनतेरस की शुभ वस्तुएं (What to Buy on Dhanteras)

अब जब हमने जान लिया कि धनतेरस पर किन चीजों से बचना चाहिए, तो आइए जानते हैं, इस दिन कौन सी चीजें खरीदना शुभ माना जाता है। सोना, चांदी, बर्तन, वाहन, धन्वंतरि की मूर्ति और इलेक्ट्रॉनिक सामान की खरीदारी से इस दिन घर में लक्ष्मीजी का वास होता है। धनतेरस पर सही वस्तुओं की खरीदारी करके आप अपने घर में खुशहाली और समृद्धि ला सकते हैं।