Dhanteras 2025: धनतेरस की शाम भूलकर भी न करें इन 5 चीजों का दान, वर्ना हो जाएंगे कंगाल

Dhanteras ka Daan: कार्तिक माह के कृष्‍ण पक्ष की त्रयोदशी के दिन धनतेरस का पर्व मनाया जाता है। धन तेरस का यह पर्व इस बार 18 अक्टूबर 2025 शनिवार को मनाया जाएगा। धनतेरस का दिन खरीदारी और दान-पुण्य दोनों के लिए अत्यंत शुभ माना जाता है। सोना, चांदी, पीतल और साबुत धनिया खरीदना शुभ माना जाता है, जबकि लोहा, कांच, स्टील, प्लास्टिक और एल्युमिनियम जैसी चीजें खरीदना टालना चाहिए। इसके अलावा शास्त्रों के अनुसार इस दिन कुछ विशेष वस्तुओं का दान करना वर्जित माना गया है। ऐसी मान्यता है कि इन चीजों का दान करने से घर की आर्थिक समृद्धि कम हो जाती है और पूरे वर्ष कष्ट झेलना पड़ सकता है। ये हैं वो 5 वस्तुएं जिनका दान धनतेरस की शाम भूलकर भी न करें।