Diwali Tips 2025: घर में स्थिर लक्ष्मी चाहते हो तो दिवाली पूजन के समय करें ये 7 काम, सालभर बनी रहेगी धन की बरकत

Diwali 2025

WD Feature Desk

सोमवार, 13 अक्टूबर 2025 (16:06 IST)
Dhan Ki Barkat Ke Upay: धन की बरकत और माँ लक्ष्मी की कृपा भारतीय संस्कृति और आध्यात्मिक जीवन का एक अभिन्न अंग है। 'धन' केवल मुद्रा (Currency) नहीं है, बल्कि यह जीवन के हर क्षेत्र में सुख, समृद्धि, वैभव और स्थिरता का प्रतीक है। जब हम 'धन की बरकत' की बात करते हैं, तो इसका अर्थ सिर्फ पैसा कमाना नहीं होता, बल्कि कमाए हुए धन का सदुपयोग होना, उसका सही तरह से संचय होना और परिवार में सुख-शांति के रूप में उसका फल मिलना भी है।ALSO READ: Diwali 2025 date: दिवाली पर बन रहे हैं अति दुर्लभ योग मुहूर्त, लक्ष्मी पूजा का मिलेगा दोगुना फल
 
यह बरकत ही धन को चंचल होने से रोकती है और उसे घर में स्थायी निवास प्रदान करती है। धन की बरकत एक आध्यात्मिक परिणाम है, जिसके लिए लक्ष्मी पूजा एक शक्तिशाली साधन है। सही पूजा विधि, शुद्ध विचार और जीवन में किए गए शुभ कर्मों के द्वारा ही मनुष्य अपने घर में स्थायी लक्ष्मी का आह्वान कर सकता है, जिससे दरिद्रता का नाश होता है और जीवन में सुख, शांति तथा वैभव का आगमन होता है। 
 
आइए इस लेख के माध्यम से जानते हैं दीपावली के दिन करने योग्य 7 विशेष कार्यों के बारे में...
 
धन की कमी की समस्या से मिलेगा छुटकारा, दिवाली पर करें ये 7 काम...
 
1. श्री सूक्त और कनकधारा स्तोत्र का पाठ: 
- पूजा के समय या उसके तुरंत बाद श्री सूक्त और कनकधारा स्तोत्र का पाठ अवश्य करें। ये दोनों ही पाठ माँ लक्ष्मी को अत्यंत प्रिय हैं और इनके श्रद्धापूर्वक जाप से घर में धन की स्थिर बरकत होती है।
 
2. कमल गट्टे और कौड़ी अर्पित करना:
- पूजा में माँ लक्ष्मी को कमल गट्टे/कमल के बीज और पीली कौड़ियां अवश्य अर्पित करें। ये धन को अपनी ओर आकर्षित करते हैं। पूजा के बाद इनमें से कुछ गट्टों और कौड़ियों को लाल कपड़े में लपेटकर अपनी तिजोरी या धन स्थान पर रखें।
 
3. तिजोरी और बहीखातों की पूजा:
- जिस धन स्थान अर्थात् तिजोरी, लॉकर से आप धन का लेन-देन करते हैं, उसे पूजा में शामिल करें। अपने बहीखातों, बिल या दुकान के गल्ले पर रोली-कुमकुम से स्वस्तिक बनाकर पूजा करें। यह उपाय व्यापार और आय में वृद्धि के लिए बहुत महत्वपूर्ण है।
 
4. दक्षिणावर्ती शंख का पूजन:
- यदि आपके घर में दक्षिणावर्ती शंख उपलब्ध हो तो उसे पूजा की चौकी पर रखें और उसकी पूजा करें। इसे माँ लक्ष्मी का छोटा भाई माना जाता है और यह धन को आकर्षित करता है। पूजा के बाद इसे धन स्थान या पूजा घर में स्थापित करें।ALSO READ: Diwali 2025 Date: दिवाली पर कैसे और कब करें लक्ष्मी पूजन, जानें पूजन का सही समय और विधि
 
5. हल्दी की गांठ और अक्षत/ चावल रखना:
- पूजा में साबुत हल्दी की गांठें रखें और उनकी भी पूजा करें। साथ ही, कुछ चावल के दानों को हल्दी में रंगकर पीले चावल तैयार करके उन्हें भी रखें। पूजा के बाद इन गांठों और पीले चावलों को लाल कपड़े में बांधकर धन स्थान पर रखने से बरकत बनी रहती है।
 
6. दीपक की संख्या पर ध्यान दें:
- लक्ष्मी पूजन के बाद घर के मुख्य द्वार पर, तुलसी के पास, तिजोरी के पास, और घर के चारों कोनों में शुद्ध घी के 11 या 21 दीपक जलाएं। यह उपाय नकारात्मक ऊर्जा को दूर करता है और माँ लक्ष्मी के आगमन के लिए प्रकाश करता है।
 
7. खीर या बताशे का भोग:
- माँ लक्ष्मी को खीर, बताशे, या चावल से बनी शुद्ध मिठाई का भोग लगाएं। भोग लगाने के बाद इस प्रसाद को पहले परिवार के सदस्यों और फिर छोटे बच्चों में बांटें। कहा जाता है कि इस प्रसाद के सेवन से आर्थिक संकट दूर होते हैं। इन कार्यों को सच्चे मन और भक्तिभाव से करने पर माँ लक्ष्मी प्रसन्न होती हैं और घर में सुख-समृद्धि तथा धन की स्थिरता आती है।
 
अस्वीकरण (Disclaimer) : चिकित्सा, स्वास्थ्य संबंधी नुस्खे, योग, धर्म, ज्योतिष, इतिहास, पुराण आदि विषयों पर वेबदुनिया में प्रकाशित/प्रसारित वीडियो, आलेख एवं समाचार सिर्फ आपकी जानकारी के लिए हैं, जो विभिन्न सोर्स से लिए जाते हैं। इनसे संबंधित सत्यता की पुष्टि वेबदुनिया नहीं करता है। सेहत या ज्योतिष संबंधी किसी भी प्रयोग से पहले विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें। इस कंटेंट को जनरुचि को ध्यान में रखकर यहां प्रस्तुत किया गया है जिसका कोई भी वैज्ञानिक प्रमाण नहीं है।

