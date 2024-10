दिवाली पर मां लक्ष्मी को बुलाने के लिए करें ये 5 उपाय, पूरे साल रहेगी माता लक्ष्मी की कृपा

How to Attract Goddess Lakshmi on Diwali: दिवाली का पर्व न केवल रोशनी और खुशियों का प्रतीक है, बल्कि मां लक्ष्मी की पूजा का भी विशेष महत्व है। मां लक्ष्मी को धन, सुख और समृद्धि की देवी माना जाता है। हर व्यक्ति चाहता है कि उसकी पूजा से मां लक्ष्मी प्रसन्न होकर उनके घर में वास करें। तो इस दिवाली आप भी अपनाएं ये 5 उपाय और पाएं मां लक्ष्मी की कृपा।





साफ-सफाई और शुद्धि का विशेष ध्यान रखें

दिवाली पर मां लक्ष्मी के स्वागत के लिए सबसे पहला कदम है घर की सफाई। शास्त्रों के अनुसार, मां लक्ष्मी का वास केवल साफ और शुद्ध स्थानों पर होता है। इसलिए दिवाली से पहले घर की अच्छे से सफाई करें और इसे शुद्ध करने के लिए गंगाजल या कर्पूर से पूरे घर में छिड़काव करें।







विशेष रूप से श्री यंत्र की स्थापना करें

श्री यंत्र धन आकर्षित करने का शक्तिशाली उपाय मना जाता है। श्री यंत्र को मां लक्ष्मी का प्रतीक माना जाता है। दिवाली पर श्री यंत्र की स्थापना करके उसकी नियमित पूजा करने से अपार धन और समृद्धि की प्राप्ति होती है। इसे घर के पूजा स्थल या व्यापारिक स्थान पर रखने से मां लक्ष्मी की कृपा प्राप्त होती है।





दक्षिणावर्ती शंख का प्रयोग करें

शंख बजाने से घर में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। दक्षिणावर्ती शंख का विशेष महत्व है। इसे बजाने से न केवल घर में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है, बल्कि मां लक्ष्मी की कृपा भी प्राप्त होती है। पूजा के दौरान इस शंख का उपयोग करें और इसे पूजा स्थल पर रखें।





दीप जलाकर मां लक्ष्मी का आह्वान करें

दिवाली पर दीप जलाना अत्यंत शुभ माना जाता है। मां लक्ष्मी की पूजा के दौरान घी का दीपक जलाएं और उसे घर के मुख्य द्वार पर रखें। इससे मां लक्ष्मी का आह्वान होता है और वे घर में वास करती हैं।





इन उपायों को अपनाकर आप इस दिवाली मां लक्ष्मी की कृपा प्राप्त कर सकते हैं। सही पूजा विधि और आस्था के साथ इन सरल उपायों को करें और मां लक्ष्मी का आशीर्वाद पाएं।

अस्वीकरण (Disclaimer) : सेहत, ब्यूटी केयर, आयुर्वेद, योग, धर्म, ज्योतिष, वास्तु, इतिहास, पुराण आदि विषयों पर वेबदुनिया में प्रकाशित/प्रसारित वीडियो, आलेख एवं समाचार जनरुचि को ध्यान में रखते हुए सिर्फ आपकी जानकारी के लिए हैं। इससे संबंधित सत्यता की पुष्टि वेबदुनिया नहीं करता है। किसी भी प्रयोग से पहले विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।