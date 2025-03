सीधे किडनी पर वार करता है क्रिएटिनिन, जानिए बॉडी में क्रिएटिनिन बढ़ने से क्या होता है?

Symptoms and home remedies for creatinine control in hindi: आजकल की अनहेल्दी लाइफस्टाइल और गलत खानपान की वजह से बॉडी में कई तरह की हेल्थ प्रॉब्लम्स देखने को मिलती हैं। इन्हीं में से एक समस्या है क्रिएटिनिन का बढ़ा हुआ स्तर, जो किडनी से जुड़ी परेशानियों की ओर इशारा करता है। अगर बॉडी में क्रिएटिनिन का लेवल बढ़ जाता है, तो यह किडनी के सही से काम न करने का संकेत हो सकता है। यह एक वेस्ट प्रोडक्ट होता है, जो मसल्स के काम करने के दौरान बनता है और नॉर्मली किडनी इसे यूरिन के जरिए बाहर निकाल देती है। लेकिन जब किडनी ठीक से फिल्टर नहीं कर पाती, तो यह ब्लड में जमा होने लगता है और हेल्थ को नुकसान पहुंचा सकता है।