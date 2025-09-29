दशहरे पर झाड़ू घर लाने से कैसे खुलते हैं सौभाग्य के द्वार

, सोमवार, 29 सितम्बर 2025 (14:20 IST)

Dussehra par jhadu ke upay in hindi: दशहरा, जिसे विजयादशमी के नाम से भी जाना जाता है, हिंदू धर्म का एक महत्वपूर्ण पर्व है। यह दिन बुराई पर अच्छाई की विजय का प्रतीक है, क्योंकि इसी दिन भगवान श्री राम ने रावण का संहार किया था और देवी दुर्गा ने महिषासुर का वध किया था। इन महत्वपूर्ण घटनाओं के साथ, यह त्योहार हमारे जीवन में सौभाग्य और समृद्धि के द्वार खोलने का भी अवसर प्रदान करता है।

दशहरे की पारंपरिक पूजा-विधियों, जैसे शमी पूजा, अपराजिता पूजा और रावण दहन के अलावा, एक और सरल लेकिन प्रभावी उपाय है- घर में नई झाड़ू लाना। कई लोग धनतेरस और दिवाली पर भी यह उपाय करते हैं, लेकिन दशहरे पर भी इसका विशेष महत्व माना जाता है। आइए, जानते हैं इसके पीछे की मान्यताओं और लाभों के बारे में।

झाड़ू का धार्मिक और आध्यात्मिक महत्व भारतीय संस्कृति में झाड़ू को सिर्फ एक सफाई का उपकरण नहीं, बल्कि माँ लक्ष्मी का प्रतीक माना जाता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार, झाड़ू घर से नकारात्मकता, दरिद्रता और गंदगी को बाहर निकालकर सकारात्मक ऊर्जा और धन को आकर्षित करती है।

1. लक्ष्मी का स्वरूप: झाड़ू को धन की देवी लक्ष्मी से जोड़ा जाता है, क्योंकि यह घर की अशुद्धियों को दूर करती है, ठीक वैसे ही जैसे माँ लक्ष्मी दरिद्रता को दूर कर सुख-समृद्धि लाती हैं।

2. सफाई की शुरुआत: दशहरे से ही दिवाली की सफाई शुरू करने की परंपरा है, और इस दिन झाड़ू खरीदना एक शुभ शुरुआत मानी जाती है।

3. वास्तु और ज्योतिष: वास्तु शास्त्र के अनुसार, झाड़ू घर के वास्तु दोषों को दूर करती है। ज्योतिषीय मान्यताओं के अनुसार, यह उपाय धन और भाग्य से संबंधित समस्याओं को कम करने में सहायक हो सकता है।

दशहरे पर झाड़ू लाने के सरल उपाय दशहरे के शुभ दिन इस उपाय को करने के लिए आप इन सरल चरणों का पालन कर सकते हैं:

1. सही समय: दशहरा के दिन सुबह जल्दी उठकर स्नान करें और स्वच्छ कपड़े पहनें।

2. झाड़ू खरीदें: बाजार से एक नई, मजबूत और प्राकृतिक सामग्री (जैसे घास या बांस) से बनी झाड़ू खरीदें।

3. घर में लाएं: झाड़ू को घर में लाते समय उसे छिपाकर लाएं। कुछ मान्यताओं के अनुसार इसे लाल कपड़े में लपेटना शुभ होता है।

4. सही स्थान पर रखें: झाड़ू को घर के ऐसे स्थान पर रखें जहाँ यह किसी की सीधी नज़र में न आए। इसे पूजा घर के पास या तिजोरी के पास रखना शुभ माना जाता है। कुछ लोग इस दिन खरीदी गई झाड़ू को अगले दिन से इस्तेमाल करना शुरू करते हैं।

5. उपयोग और सफाई: इस नई झाड़ू का उपयोग घर की नियमित सफाई के लिए करें। ऐसा माना जाता है कि घर की साफ-सफाई से सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है, जिससे माँ लक्ष्मी का वास होता है।

इस उपाय से मिलने वाले लाभ:- दशहरे पर झाड़ू घर लाने से जीवन में कई सकारात्मक बदलाव आ सकते हैं:

1. धन में वृद्धि: माना जाता है कि इससे माँ लक्ष्मी प्रसन्न होती हैं, जिससे व्यापार में उन्नति, नौकरी में तरक्की और धन लाभ के अवसर बढ़ते हैं।

2. नकारात्मकता दूर होना: यह घर से नकारात्मक ऊर्जा और कलह को दूर कर परिवार में सुख-शांति लाती है।

3. नए अवसरों का आगमन: जीवन की बाधाएँ दूर होती हैं और करियर तथा रिश्तों में सफलता के नए अवसर मिलते हैं।

4. सुख-समृद्धि: एक साफ और स्वच्छ घर में सुख, शांति और समृद्धि का वास होता है, जो अंततः खुशहाली का कारण बनता है।

यह एक प्राचीन और सरल विश्वास है कि छोटे-छोटे उपाय भी हमारे जीवन में बड़ा बदलाव ला सकते हैं। इस विजयादशमी पर, नई झाड़ू लाकर अपने घर में समृद्धि और खुशहाली का स्वागत करें।