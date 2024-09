ईद मिलादुन्नबी 2024: इस्लाम के नबी पैगंबर मोहम्मद का जन्म दिवस, जानें 15 संदेश Eid Milad Un Nabi

1. एक अमेरिकी ईसाई लेखक ने अपनी पुस्तक में दुनिया के 100 महापुरुषों का उल्लेख किया है। इस वैज्ञानिक लेखक माइकल एच. हार्ट ने सबसे पहला स्थान हजरत मोहम्मद (मुहम्मद सल्ल.) को दिया है। लेखक ने पैगंबरे इस्लाम हजरत मोहम्मद के गुणों को स्वीकारते हुए यह लिखा है। He was the only man in history who was supremely succesful on both the religious and secular levels. आप इतिहास के एकमात्र व्यक्ति हैं, जो उच्चतम सीमा तक सफल रहे। धार्मिक स्तर पर भी और दुनियावी स्तर पर भी।