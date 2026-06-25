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निर्जला एकादशी पर शर्बत क्यों बांटा जाता है, जानिए इसके फायदे

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An image depicting scenes related to offering water to people and providing water for animals and birds on Nirjala Ekadashi
BY: वेबदुनिया धर्म-ज्योतिष टीम
Publish Date: Thu, 25 Jun 2026 (10:50 IST) Updated Date: Thu, 25 Jun 2026 (10:56 IST)
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Water Donation on Nirjala Ekadashi: निर्जला एकादशी हिंदू धर्म में सबसे महत्वपूर्ण और कठिन एकादशियों में से एक मानी जाती है। ज्येष्ठ मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी को मनाई जाने वाली इस एकादशी में बिना पानी पिए यानी निर्जल व्रत रखने का विधान है। माना जाता है कि प्यासे लोगों को जल और शर्बत पिलाना महान पुण्य का कार्य है, जिससे भगवान विष्णु की कृपा प्राप्त होती है। इस भीषण गर्मी के मौसम में शर्बत बांटना केवल एक धार्मिक परंपरा नहीं है, बल्कि इसके पीछे गहरे वैज्ञानिक, सामाजिक और स्वास्थ्य संबंधी कारण भी हैं।ALSO READ: निर्जला एकादशी: साल की सबसे बड़ी एकादशी कब है? सिर्फ एक व्रत से पाएं सभी 24 एकादशियों का पुण्य फल
 

आइए जानते हैं कि निर्जला एकादशी पर शर्बत क्यों बांटा जाता है और इसके क्या फायदे हैं:

 
शर्बत बांटने का धार्मिक और सामाजिक कारण
 

1. 'प्यासे को पानी पिलाना' सबसे बड़ा पुण्य

सनातन धर्म में दान का बहुत महत्व है, और गर्मी के महीने में किसी प्यासे को शीतल जल या शर्बत पिलाना सबसे बड़ा पुण्य है, जो कि महादान माना गया है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार, इस दिन शर्बत और पानी का दान करने से व्यक्ति को अक्षय पुण्य की प्राप्ति होती है और जीवन के कष्ट दूर होते हैं। 
 

2. सेवा की भावना

निर्जला एकादशी का व्रत रखने वाले लोग खुद तो पानी की एक बूंद भी ग्रहण नहीं करते, लेकिन वे दूसरों की सेवा के लिए सड़कों, मंदिरों और सार्वजनिक स्थानों पर स्टॉल या प्याऊ लगाकर राहगीरों को ठंडा शर्बत पिलाते हैं। यह त्याग और निःस्वार्थ सेवा की भावना को दर्शाता है।
 

शर्बत बांटने और पीने के फायदे

इस दिन बांटे जाने वाले शर्बत- जैसे बेल का शर्बत, चंदन का शर्बत, गुलाब या सौंफ का शर्बत के कई शारीरिक और मानसिक फायदे होते हैं:
 

शर्बत बांटने का धार्मिक महत्व

धार्मिक ग्रंथों में जलदान को सबसे श्रेष्ठ दानों में से एक माना गया है। प्यासे व्यक्ति को पानी पिलाना पुण्यदायक कर्म माना जाता है। भगवान विष्णु को प्रसन्न करने के लिए शीतल पेय का दान किया जाता है। यह सेवा दया, करुणा और परोपकार की भावना को बढ़ाती है।
 

1. भीषण गर्मी से राहत

यह व्रत मई-जून के महीने में आता है जब उत्तर और मध्य भारत में पारा 40∘C से ऊपर होता है। ऐसे में राहगीरों और मजदूरों को ठंडा शर्बत पिलाने से उनके शरीर में पानी की कमी नहीं होती और वे हीट स्ट्रोक/ लू लगने से बच जाते हैं।
 

2. शरीर को तुरंत ऊर्जा

शर्बत में मौजूद ग्लूकोज और प्राकृतिक तत्व धूप में थके-हारे लोगों को तुरंत एनर्जी देते हैं। इससे शरीर की थकान मिटती है और चक्कर आने जैसी समस्याएं दूर होती हैं।ALSO READ: निर्जला एकादशी के दिन करें प्रमुख रूप से ये 5 उपाय तो मिलेगा सफलता और धन समृद्धि का आशीर्वाद
 

3. पेट को मिलती है शीतलता

अक्सर गर्मियों में पेट में जलन या एसिडिटी की समस्या बढ़ जाती है। एकादशी पर बांटे जाने वाले पारंपरिक शर्बत- जैसे नींबू-पुदीना या सौंफ का पानी पेट को ठंडक पहुंचाते हैं और पाचन तंत्र को दुरुस्त रखते हैं।
 

4. सामाजिक समरसता और भाईचारा

जब सड़कों पर बिना किसी भेदभाव के हर जाति, वर्ग और धर्म के व्यक्ति को शर्बत पिलाया जाता है, तो इससे समाज में आपसी प्रेम, सद्भाव और भाईचारा बढ़ता है।
 
एक छोटा सा सुझाव: यदि आप भी इस निर्जला एकादशी पर शर्बत बांटने की सोच रहे हैं, तो कोशिश करें कि शर्बत में बहुत ज्यादा कृत्रिम रंग या अत्यधिक चीनी न हो। इसकी जगह नींबू-पानी, गुड़ का पना, सौंफ का शर्बत या बेल का रस बांटना सेहत के लिए और भी ज्यादा फायदेमंद होगा।
 
धार्मिक मान्यता के अनुसार निर्जला एकादशी के दिन जलदान का विशेष महत्व है। इस दिन शर्बत, ठंडा पानी और मीठे पेय पदार्थों का वितरण करने से प्यासे लोगों को राहत मिलती है और दान करने वाले को पुण्य फल प्राप्त होता है। गर्मी के मौसम में यह सेवा मानवता और परोपकार का प्रतीक भी मानी जाती है। निर्जला एकादशी पर शर्बत बांटना केवल एक धार्मिक परंपरा नहीं, बल्कि मानव सेवा और जनकल्याण का सुंदर संदेश भी है।
 

निर्जला एकादशी (FAQS) 

 
Q. सामाजिक सेवा का माध्यम
A. निर्जला एकादशी पर शर्बत वितरण से समाज में सहयोग और सेवा की भावना मजबूत होती है तथा जरूरतमंद लोगों को राहत मिलती है।
 
Q. निर्जला एकादशी पर कौन-कौन से शर्बत बांटे जाते हैं?
A. नींबू, बेल, गुलाब या सौंफ का शर्बत शरीर में पानी की कमी को पूरा करने में सहायक होता है। अत: इस दिन निम्न शर्बत बांटे जाते हैं।
* बेल का शर्बत
* नींबू शर्बत
* गुलाब शर्बत
* सौंफ का शर्बत
* आम पना
* ठंडा मीठा जल
 
अस्वीकरण (Disclaimer) : चिकित्सा, स्वास्थ्य संबंधी नुस्खे, योग, धर्म, ज्योतिष, इतिहास, पुराण आदि विषयों पर वेबदुनिया में प्रकाशित/प्रसारित वीडियो, आलेख एवं समाचार सिर्फ आपकी जानकारी के लिए हैं, जो विभिन्न सोर्स से लिए जाते हैं। इनसे संबंधित सत्यता की पुष्टि वेबदुनिया नहीं करता है। सेहत या ज्योतिष संबंधी किसी भी प्रयोग से पहले विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें। इस कंटेंट को जनरुचि को ध्यान में रखकर यहां प्रस्तुत किया गया है जिसका कोई भी वैज्ञानिक प्रमाण नहीं है।ALSO READ: निर्जला एकादशी 2026: बिना पानी पिए क्यों रखा जाता है यह कठिन व्रत? जानिए भीमसेन से जुड़ी अद्भुत कथा
 

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