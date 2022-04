विश्व पृथ्वी दिवस 2022 : महात्मा गांधी के मार्ग से ही बचेगा धरती का पर्यावरण

गांधी से प्रेरणा लेकर किया पर्यावरण के लिए कार्य (Worked for the environment by taking inspiration from Gandhi) : आचार्य विनोबा भावे, सुन्दरलाल बहुगुणा और बाबा आमटे जैसे लोगों ने महात्मा गांधी से ही प्रेरणा लेकर पार्यवरण रक्षा के लिए अपने अपने स्तर पर कार्य किया था। आचार्य विनोबा भावे का भूदान आंदोलन, ग्रामदान और जीवनदान आंदोलन के माध्यम से पर्यावरण के लिए ही कार्य किया। इसी से प्रेरणा लेकर सुंदरलाल बहुगुणा ने चिपको आंदोलन की शुरुआत की। उनकी पत्नि विमला जी कौसानी ने हिमालय क्षेत्र में पर्यावरण संरक्षण की दिशा में खूब कार्य किया। भूदान-यात्रा की तरह ही 'चिपको आंदोलन' ने भविष्य में पूरी दुनिया का ध्यान खींचा। हिमालय क्षेत्र में चिपको आंदोलन के बाद के दौर में वन व जल-सरंक्षण का सराहनीय कार्य कुछ स्थानों पर हुआ। गांधीजी के विचारों को कई सामाजिक कार्यकर्ताओं ने दूर-दूर के गांवों में जीवित रखा है। इसी तरह बाबा आमटे ने कुष्ट रोगियों और पर्यावरण के लिए अथक प्रयास किया।