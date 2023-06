आसान नहीं है Investment की डगर, संभलकर करें निवेश, फाइनेंशियल प्लानिंग में इन बातों का रखें ध्यान

डेली बेसेस पर चेंजेस होने की वजह से सेबी ने रिस्क वाले निवेश संबंधी सभी तरह के विज्ञापनों में investment is the subject of market risk चेतावनी जरूरी कर दी है। लिक्विडी फंड जैसे स्कीमों में ज्यादा रिस्क नहीं होता लेकिन वहां भी स्पष्ट रूप से बताया जाता है कि इसमें रिस्क है। वैसे देखा जाए तो सबसे बड़ा रिस्क तो FD है। जिस हिसाब से महंगाई बढ़ रही है, आपके पैसे की वैल्यू कम ही हो रही है। देखने में तो 1 लाख का 1 लाख 8 हजार दिख रहा है ‍लेकिन पता चलता है कि उसकी वैल्यू 85,000 ही रह गई।