फैशन : बारिश में कैसा हो आपका ड्रेस, पढ़ें 6 टिप्स

Your Dress Up in the Rainy season : हमेशा से ही मौसम के अनुसार कपड़ों का चयन फैशन और स्वास्थ, दोनों के लिहाज से बिल्कुल फिट माना गया है। हर मौसम के अनुसार ड्रेस या पहनावा चुनते समय हम अपनी सुविधा अनुसार कुछ सावधानियां जरूर रखते हैं। उसी प्रकार बरसात के दिनों में भी कुछ सावधानियां रखकर कपड़ों का चयन किया जाए तो आपको अधिक सुविधा होती है।