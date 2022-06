father's day : पढ़िए प्रसिद्ध व्यक्तियों ने पिता के बारे में क्या कहा है

father's day : पढ़िए प्रसिद्ध व्यक्तियों ने पिता के बारे में क्या कहा है

पिता और पिता की भावना के बारे में सभी की अपनी अभिव्यक्ति होती है, न जाने कितने ही लोगों ने इस बारे में अपने विचारों द्वारा इस विषय पर गुणगान किया है। आइए जानते हैं प्रख्यात लोगों ने पिता के विषय में क्या कहा है-



1 The one thing that I have done really well in my life is be a father ( एक काम जो मैंने सचमुच जिंदगी में अच्छे से किया है, वह है पिता होना )

- पीटर जेनिंग्स 2 The most important thing a father can do for his children is to love their mother ( एक महत्वपूर्ण कार्य जो एक पिता अपने बच्चों के लिए कर सकता है , वह है उनकी मां से प्रेम करना )

- थेओडर हस्बर्ग 3 One father is more than a hundred schoolmasters ( एक पिता सौ स्कूल मास्टरों से बहुत कुछ ज्यादा होता है )

- जॉर्ज हर्बर्ट

4 A father’s disappointment can be a very powerful tool ( एक पिता की निराशा एक बहुत ही खतरनाक शस्त्र हो सकता है )

- माइकल बर्गिन

5 Nobody ever asks a father how he manages to combine marriage and a career ( कभी कोई व्यक्ति एक पिता से यह नहीं पूछता कि वह शादी और करियर को एकसाथ कैसे मैनेज करता है )

- सैम इविंग 6 It is much easier to become a father than to be one ( एक पिता बनना, एक पिता होने से बहुत आसान है )

- केंट नेर्बेरन 7 It doesn’t matter who my father was; it matters who I remember he was ( यह मैटर नहीं करता कि मेरे पिता कौन है; मैटर यह करता है कि मैं उन्हें कैसे याद रखती हूं )

- ऐनी सेक्सटॉन 8 To a father growing old nothing is dearer than a daughter ( जब एक पिता बूढ़ा होता है तो उसकी बेटी से ज्यादा उसे कुछ भी प्रिय नहीं होता )

- यूरिपिड्स 9 My father was not a failure. After all, he was the father of a president of the United States ( मेरे पिता एक असफल व्यक्ति नहीं थे। आखिरकार, वह एक अमेरिका के राष्ट्रपति के पिता थे )

- हेनरी ट्रूमेन 10 When a father gives to his son, both laugh; when a son gives to his father, both cry ( जब एक पिता अपने बेटे को कुछ देता है तो दोनों हंसते हैं, पर जब एक बेटा अपने पिता को कुछ देता है तो दोनों रोते है )

- विलियम शेक्सपियर 11 It is a wise father that knows his own child ( वह पिता समझदार होता है जो अपनी संतान को समझ सकता है )

- विलियम शेक्सपियर