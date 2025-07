फाइनेन्शिअल एक्सपर्ट की मिडिल क्लास को चेतावनी: 2045 तक 1 करोड़ की कीमत रह जाएगी बस इतनी, कैसे करें रिटायरमेंट प्लानिंग

how to calculate retirement corpus in india: भारत में रिटायरमेंट के लिए एक सुरक्षित फंड बनाना, हर मध्यमवर्गीय परिवार के लिए एक सुरक्षा माना जाता है। ₹1 करोड़ का रिटायरमेंट फंड अक्सर एक सुरक्षित भविष्य की गारंटी माना जाता रहा है। लेकिन, चेन्नई के ऑडिट एक्सपर्ट बी. गोविंद राजू ने लिंक्डइन पर एक ऐसी चेतावनी दी है, जो एक वेक-अप कॉल की तरह है। उनका कहना है कि ₹1 करोड़ अब रिटायरमेंट का सेफ्टी नेट नहीं, बल्कि एक जाल बनता जा रहा है, अगर आपने उससे आगे की प्लानिंग नहीं की है तो। यह चेतावनी हमें सोचने पर मजबूर करती है कि आखिर क्यों भारत में साल 2045 तक रिटायर होने वाले लोगों को क्या समझने की जरूरत है।