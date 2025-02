Apple का सस्ता मोबाइल, iphone 15 से कम कीमत, मचा देगा तूफान, जानिए क्या होंगे फीचर्स

apples cheap mobile will be launched on february 19 : Apple अब नया स्मार्टफोन लॉन्च करने जा रहा है। कंपनी के फाउंडर और CEO टिम कुक ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर एक पोस्ट कर लॉन्च इवेंट की जानकारी दी। मीडिया खबरों के अनुसार यह Apple का सबसे सस्ता स्मार्टफोन होगा। इसकी कीमत आईफोन 15 से कम होगी। मीडिया खबरों के अनुसार फोन 499 डॉलर में लॉन्च किया जा सकता है, जो भारतीय रुपयों में करीब 43,490 रुपए है।