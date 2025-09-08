Festival Posters

OnePlus Nord Buds 3r सस्ता होने के साथ धमाकेदार साउंड, मिल रहा है धांसू डिस्काउंट

वेबदुनिया न्यूज डेस्क

, सोमवार, 8 सितम्बर 2025 (19:00 IST)
OnePlus Nord Buds 3r price : चीन की प्रौद्योगिकी कंपनी वनप्लस ने नॉर्ड बड्स 3आर ईयरबड भारतीय बाजार में पेश करने की घोषणा की। इस ईयरबड को औरा ब्लू और ऐश ब्लैक रंगों में उतारा गया है, जिनकी कीमत 1,799 रुपए रखी गई है।
इनकी बिक्री वनप्लस. इन, वनप्लस स्टोर ऐप और वनप्लस एक्सपेरियंस स्टोर के अलावा अमेजन, फ्लिपकार्ट, मिंत्रा, क्रोमा, रिलायंस, विजय सेल्स, बजाज इलेक्ट्रॉनिक्स और दूसरे सहयोगी प्लेटफॉर्मों तथा स्टोर पर उपलब्ध होंगे। कंपनी ने बताया कि फिलहाल कीमत 1,599 रुपए रखी गई है।
कुछ चुनिंदा बैंकों के क्रेडिट कार्ड से खरीदारी करने पर 100 रुपए की अतिरिक्त छूट मिलेगी। नॉर्ड बड्स 3आर का प्लेटाइम 54 घंटे है। इसमें 2 माइक हैं, जो एआई नॉइज कैंसिलेशन के साथ आता है। कनेक्टिविटी के लिए यह ब्लूटूथ 5.4 से लैस है। अन्य फंक्शनों में एआई ट्रांसलेशन, टैप 2 टेक फोटोज, एक्वा टच कंट्रोल और फाइंड माय ईयरबड शामिल हैं। Edited by : Sudhir Sharma

