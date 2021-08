गणेशोत्सव : श्री गणेशजी की कब और कैसे करें स्थापना, जानिए शुभ मुहूर्त और पूजा विधि

2. कब करें स्थापना : गणेश चतुर्थी के दिन शुभ मुहूर्त में स्थापना करें। अमृत काल 06:58 AM से 08:28 AM, तक रहेगा। इसके बाद अभिजीत मुहूर्त प्रात: 11:30 AM से 12:20 PM तक रहेगा। विजय मुहूर्त01:59 PM से 02:49 PM रहेगा। गोधूलि मुहूर्त 05:55 PM से 06:19 PM तक रहेगा। रवि योग 05:42 AM से 12:58 PM तक रहेगा। भद्रा 11:08 AM से 09:57 PM तक रहेगी। इसके पूर्व या इसके बाद भी स्थापना कर सकते हो। चौघड़िया देखकर भी स्थापना कर सकते हैं।