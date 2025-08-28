ganesh chaturthi

Select Your Language

Notifications

webdunia
webdunia
webdunia
webdunia






Ganesh chaturthi 2025: गणेश विसर्जन कितने दिनों में कहां कब होता है?

Advertiesment
हमें फॉलो करें ganesh visarjan kab hai 2025 date

WD Feature Desk

, गुरुवार, 28 अगस्त 2025 (18:36 IST)
Ganesh Visarjan 2025: हिंदू माह भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की चतुर्थी से लेकर चतुर्दशी तक गणेश उत्सव चलते है। पहले दिन गणेश चतुर्थी रहती है जिस दिन भगवान गणपति का जन्म हुआ था और इसके बाद 10वें दिन चतुर्दशी रहती है जिसे अनंत चतुर्दशी कहते हैं इस दिन गणेश प्रतिमा का विसर्जन किया जाता है, परंतु महाराष्ट्र में अलग अलग दिन विसर्जन होता है।
 
1. कोकणस्थ: महाराष्ट्र के कोकणस्थ समुदाय में डेढ़ दिन में गणपति प्रतिमा का विसर्जन कर देते हैं। 
 
2. देशस्थ: महाराष्ट्र के देशस्थ समुदाय के लोग 3, 5 या 7वें दिन विसर्जन करते हैं। जिस परिवार में जैसी परंपरा है वह वैसी परंपरा का निर्वहन करता है। अधिकतर लोग ज्येष्‍ठा गौरी स्थापना के पहले और कुछ ज्येष्‍ठा गौरी के विसर्जन के समय गणपति का विसर्जन करते हैं। 
 
3. अन्य क्षेत्रों में: महाराष्‍ट्र के अलावा अन्य जगह पर 10वें दिन गणेश प्रतिमा का विसर्जन होता है। खासकर मध्यप्रदेश और उत्तर भारत में यह परंपरा है।
 
हालांकि यह भी कहा जाता है कि गणेश उत्सव और विसर्जन की परंपरा की शुरुआत महाराष्ट्र में हुई थी। क्योंकि, उत्तर भारत से भगवान गणेश अपने भाई कार्तिकेय से मिलने महाराष्ट्र गए थे। वहां वे 10 दिन रुके थे। इसके बाद उनकी सम्मान के साथ विदाई हुई थी।

हमारे साथ WhatsApp पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें
Share this Story:

वेबदुनिया पर पढ़ें

 समाचार बॉलीवुड ज्योतिष लाइफ स्‍टाइल धर्म-संसार महाभारत के किस्से रामायण की कहानियां रोचक और रोमांचक

Follow Webdunia Hindi

अगला लेख

29 अगस्त 2025 : आपका जन्मदिन

सम्बंधित जानकारी

होम
गणेशोत्सव
Shorts
फोटो
Reels