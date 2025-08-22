Biodata Maker

Select Your Language

Notifications

webdunia
webdunia
webdunia
webdunia






कैसे मनाते हैं पूरे भारत में गणेश चतुर्थी उत्सव

Advertiesment
हमें फॉलो करें Ganesh Chaturthi celebration across India

WD Feature Desk

, शुक्रवार, 22 अगस्त 2025 (14:11 IST)
Ganpati festival in India: गणेश चतुर्थी का उत्सव सिर्फ एक धार्मिक पर्व नहीं, बल्कि पूरे भारत में एकता, संस्कृति और उल्लास का प्रतीक है। हर साल, इस दस दिवसीय महापर्व को देश के अलग-अलग हिस्सों में अपनी अनूठी परंपराओं और रीति-रिवाजों के साथ मनाया जाता है।ALSO READ: कब से होंगे गणेश उत्सव प्रारंभ, क्या है गणपति स्थापना और पूजा का शुभ मुहूर्त, मंगल प्रवेश
 
आइए, जानें कि पूरे भारत में गणेश चतुर्थी कैसे मनाई जाती है:
 
1. महाराष्ट्र: भव्य पंडाल और सार्वजनिक उत्सव- गणेश चतुर्थी का सबसे भव्य और प्रसिद्ध रूप महाराष्ट्र में देखने को मिलता है। यहां यह एक विशाल सार्वजनिक उत्सव है।
 
* सार्वजनिक पंडाल: शहरों और गांवों में बड़े-बड़े पंडाल/ मंडप सजाए जाते हैं, जहां गणपति की विशाल और कलात्मक प्रतिमाएं स्थापित की जाती हैं। मुंबई का 'लालबागचा राजा' और पुणे का 'दगडूशेठ हलवाई गणपति' सबसे प्रसिद्ध हैं।
 
* भक्ति और उत्साह: इन दस दिनों तक वातावरण "गणपति बप्पा मोरया, अगले बरस तू जल्दी आ" के जयकारों से गूंजता रहता है। भक्तगण पंडालों में दर्शन के लिए लंबी कतारों में खड़े रहते हैं।
 
* ऐतिहासिक महत्व: इस उत्सव को लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक ने ब्रिटिश शासन के दौरान लोगों को एकजुट करने और सामाजिक भावना को बढ़ावा देने के लिए एक सार्वजनिक आयोजन का रूप दिया था।
 
* विसर्जन: अनंत चतुर्दशी के दिन, गणपति की प्रतिमा को ढोल-नगाड़ों और जुलूस के साथ समुद्र या नदियों में विसर्जित किया जाता है।ALSO READ: Ganesh chaturthi 2025: गणेश चतुर्थी के बाद यदि नहीं करना चाहते हैं गणपति मूर्ति का विसर्जन तो क्या करें?
 
2. दक्षिण भारत: पारंपरिक और पारिवारिक उत्सव- दक्षिण भारत के राज्यों जैसे तमिलनाडु, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश में, गणेश चतुर्थी को मुख्य रूप से एक पारिवारिक और पारंपरिक पर्व के रूप में मनाया जाता है।
 
* घर पर पूजा: यहां लोग घर पर ही मिट्टी की छोटी गणेश प्रतिमाएं स्थापित करते हैं, जिन्हें बाद में घर के भीतर ही पानी में विसर्जित कर दिया जाता है।
 
* विशेष प्रसाद: इस क्षेत्र में गणेश जी को विशेष रूप से मोदक (मोदकम) और सुंडल (विभिन्न दालों और सब्जियों से बना व्यंजन) का भोग लगाया जाता है।
 
* घरों में भक्ति का माहौल: महाराष्ट्र की तरह यहां विशाल जुलूस और सार्वजनिक पंडाल कम ही देखने को मिलते हैं, लेकिन घरों में पूजा-अर्चना और भक्ति का माहौल बहुत गहरा होता है।
 
3. उत्तर भारत और अन्य क्षेत्र: बढ़ती लोकप्रियता- पिछले कुछ सालों में, गणेश चतुर्थी का उत्सव उत्तर भारत के राज्यों जैसे उत्तर प्रदेश, बिहार और दिल्ली में भी काफी लोकप्रिय हो गया है।ALSO READ: गणेश चतुर्थी 2025: बाजार से गजानन की मूर्ति खरीदने से पहले जानिए कैसी होनी चाहिए प्रतिमा
 
* सामुदायिक उत्सव: यहां भी लोग कॉलोनी और मोहल्लों में छोटे-छोटे पंडाल लगाकर गणेश जी की प्रतिमा स्थापित करते हैं।
 
* रीति-रिवाज: पूजा और आरती की विधि काफी हद तक महाराष्ट्र के समान होती है, जिसमें मोदक का भोग और भक्तिपूर्ण गीत शामिल होते हैं।
 
* पर्यावरण जागरूकता: कई शहरों में लोग पारिस्थितिकी के प्रति जागरूकता के चलते पर्यावरण के अनुकूल इको-फ्रेंडली गणेश प्रतिमाएं स्थापित करते हैं, जो मिट्टी, बीज और प्राकृतिक रंगों से बनी होती हैं।
 
यह उत्सव हमें सिखाता है कि भले ही रीति-रिवाज अलग हों, पर भक्ति और आस्था का सार एक ही है। गणेश चतुर्थी भारत के सांस्कृतिक ताने-बाने को एक धागे में पिरोने का काम करती है।
 
अस्वीकरण (Disclaimer) : चिकित्सा, स्वास्थ्य संबंधी नुस्खे, योग, धर्म, ज्योतिष, इतिहास, पुराण आदि विषयों पर वेबदुनिया में प्रकाशित/प्रसारित वीडियो, आलेख एवं समाचार सिर्फ आपकी जानकारी के लिए हैं, जो विभिन्न सोर्स से लिए जाते हैं। इनसे संबंधित सत्यता की पुष्टि वेबदुनिया नहीं करता है। सेहत या ज्योतिष संबंधी किसी भी प्रयोग से पहले विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें। इस कंटेंट को जनरुचि को ध्यान में रखकर यहां प्रस्तुत किया गया है जिसका कोई भी वैज्ञानिक प्रमाण नहीं है।ALSO READ: ganesh chaturthi 2025: गणेश चतुर्थी सांस्कृतिक कार्यक्रम एंकरिंग/मंच संचालन स्क्रिप्ट हिंदी में

हमारे साथ WhatsApp पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें
Share this Story:

वेबदुनिया पर पढ़ें

 समाचार बॉलीवुड ज्योतिष लाइफ स्‍टाइल धर्म-संसार महाभारत के किस्से रामायण की कहानियां रोचक और रोमांचक

Follow Webdunia Hindi

अगला लेख

ganesh chaturthi 2025: गणेश चतुर्थी सांस्कृतिक कार्यक्रम एंकरिंग/मंच संचालन स्क्रिप्ट हिंदी में

सम्बंधित जानकारी

होम
गणेशोत्सव
Shorts
फोटो
Reels