गंगा दशहरा पर्व का क्या है महत्व?

When is Ganga Dussehra in 2025: गंगा सप्तमी और गंगा दशहरा दोनों ही पर्व का हिंदू धर्म में खासा महत्व है। ज्येष्ठ माह के शुक्ल पक्ष की दशमी के दिन गंगा दशहरा का पर्व मनाया जाता है। इस बार यह पर्व 5 जून 2025 गुरुवार को मनाया जाएगा। दशमी तिथि 04 जून को दोपहर 11:54 पर प्रारंभ होकर 06 को 02:15 एएम बजे तक रहेगी।