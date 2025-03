भारत में कहां की है सबसे प्रसिद्ध गणगौर, कहां लगता है गणगौर मेला, जानिए तिथि, परंपराएं और महत्व

gangaur festival is celebrated in which state: गणगौर उत्सव राजस्थान का एक पारंपरिक और भव्य त्योहार है, जिसे विशेष रूप से महिलाओं द्वारा मनाया जाता है। यह पर्व मुख्य रूप से भगवान शिव और माता पार्वती की पूजा के लिए समर्पित है और सौभाग्य, सुख-समृद्धि और अखंड सुहाग की कामना के लिए रखा जाता है। गणगौर शब्द 'गण' और 'गौर' से मिलकर बना है, जहां 'गण' का अर्थ शिव और 'गौर' का अर्थ पार्वती होता है। यह त्योहार चैत्र मास की शुक्ल पक्ष की द्वितीय तिथि को बड़े उत्साह और भक्ति भाव से मनाया जाता है।