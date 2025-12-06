Ambedkar philosophy: दार्शनिक और प्रसिद्ध समाज सुधारक डॉ. बी.आर. अंबेडकर के 10 प्रेरक विचार

, शनिवार, 6 दिसंबर 2025 (09:57 IST)

Ambedkars ideology: डॉ. भीमराव अंबेडकर के विचार आज भी समाज में समानता, न्याय, और सम्मान की दिशा में प्रेरणा प्रदान करते हैं। उन्होंने अपने जीवन में अपने सिद्धांतों को अपनाया और भारतीय समाज के शोषित वर्ग के लिए हमेशा संघर्ष किया। उनके विचार हमें यह सिखाते हैं कि हम किसी भी कठिन परिस्थिति में सकारात्मक बदलाव ला सकते हैं, यदि हम अपने अधिकारों के लिए संघर्ष करें और समाज में समानता स्थापित करने का प्रयास करें।

यहां उनके 10 सबसे प्रेरक विचार निम्नलिखित हैं: शिक्षा और ज्ञान पर:

1. "शिक्षा वह है जो किसी व्यक्ति को निडर बनाती है, उसे एकता सिखाती है, और उसे अपने अधिकारों के प्रति जागरूक करती है।"

2. "ज्ञान हर व्यक्ति के जीवन का आधार है।" 3. "जीवन लम्बा होने के बजाय महान होना चाहिए।"

सामाजिक न्याय और स्वतंत्रता पर. 4. "मैं एक ऐसे धर्म को मानता हूं जो स्वतंत्रता, समानता और भाईचारा सिखाता है।"

5. "स्वतंत्रता का कोई मूल्य नहीं है, जब तक कि उसे प्राप्त करने के लिए साहस न हो।"

6. "समाज में यदि मुझे कोई पद चाहिए, तो मैं वह पद चाहूंगा जो मेरे लोगों को बेहतर बनाने में मदद करें।"

कर्म और भविष्य पर. 7. "भाग्यवाद में विश्वास करने के बजाय अपनी शक्ति और अपने भविष्य में विश्वास करो।"

8. "अपने भाग्य के बजाय अपनी शक्ति पर विश्वास करो। 9. डॉ. बी.आर. अंबेडकर का यह विचार हमेशा राष्ट्रीय एकता को प्रेरित करता है। "हम भारतीय हैं, पहले भी और अंत में भी।"

अस्वीकरण (Disclaimer) : चिकित्सा, स्वास्थ्य संबंधी नुस्खे, योग, धर्म, ज्योतिष, इतिहास, पुराण आदि विषयों पर वेबदुनिया में प्रकाशित/प्रसारित वीडियो, आलेख एवं समाचार सिर्फ आपकी जानकारी के लिए हैं, जो विभिन्न सोर्स से लिए जाते हैं। इनसे संबंधित सत्यता की पुष्टि वेबदुनिया नहीं करता है। सेहत या ज्योतिष संबंधी किसी भी प्रयोग से पहले विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें। इस कंटेंट को जनरुचि को ध्यान में रखकर यहां प्रस्तुत किया गया है जिसका कोई भी वैज्ञानिक प्रमाण नहीं है।