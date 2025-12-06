rashifal-2026

Ambedkar philosophy: दार्शनिक और प्रसिद्ध समाज सुधारक डॉ. बी.आर. अंबेडकर के 10 प्रेरक विचार

WD Feature Desk

, शनिवार, 6 दिसंबर 2025 (09:57 IST)
Ambedkars ideology: डॉ. भीमराव अंबेडकर के विचार आज भी समाज में समानता, न्याय, और सम्मान की दिशा में प्रेरणा प्रदान करते हैं। उन्होंने अपने जीवन में अपने सिद्धांतों को अपनाया और भारतीय समाज के शोषित वर्ग के लिए हमेशा संघर्ष किया। उनके विचार हमें यह सिखाते हैं कि हम किसी भी कठिन परिस्थिति में सकारात्मक बदलाव ला सकते हैं, यदि हम अपने अधिकारों के लिए संघर्ष करें और समाज में समानता स्थापित करने का प्रयास करें।
 
यहां उनके 10 सबसे प्रेरक विचार निम्नलिखित हैं:
 
शिक्षा और ज्ञान पर:
 
1. "शिक्षा वह है जो किसी व्यक्ति को निडर बनाती है, उसे एकता सिखाती है, और उसे अपने अधिकारों के प्रति जागरूक करती है।" 
 
2. "ज्ञान हर व्यक्ति के जीवन का आधार है।" 
 
3. "जीवन लम्बा होने के बजाय महान होना चाहिए।" 
 
सामाजिक न्याय और स्वतंत्रता पर.
 
4. "मैं एक ऐसे धर्म को मानता हूं जो स्वतंत्रता, समानता और भाईचारा सिखाता है।" 
 
5. "स्वतंत्रता का कोई मूल्य नहीं है, जब तक कि उसे प्राप्त करने के लिए साहस न हो।" 
 
6. "समाज में यदि मुझे कोई पद चाहिए, तो मैं वह पद चाहूंगा जो मेरे लोगों को बेहतर बनाने में मदद करें।" 
 
कर्म और भविष्य पर.
 
7. "भाग्यवाद में विश्वास करने के बजाय अपनी शक्ति और अपने भविष्य में विश्वास करो।" 
 
8. "अपने भाग्य के बजाय अपनी शक्ति पर विश्वास करो।
 
9.  डॉ. बी.आर. अंबेडकर का यह विचार हमेशा राष्ट्रीय एकता को प्रेरित करता है। "हम भारतीय हैं, पहले भी और अंत में भी।" 
 
संगठन और संघर्ष पर:
 
10. "संगठित बनो। शिक्षित बनो। संघर्ष करो।" यह उनका सबसे प्रसिद्ध और सशक्त नारा है, जो उत्पीड़ितों को प्रेरणा देता है।ALSO READ: Dr. Ambedkar Punyatithi: डॉ. भीमराव अंबेडकर की पुण्यतिथि, जानें उनके जीवन के 10 उल्लेखनीय कार्य

