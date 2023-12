4 दिसंबर : भारतीय नौसेना दिवस आज, जानें इसका इतिहास

नौसेना दिवस 2023 का विषय : Indian Navy Day 2023 Thеmе

वर्ष 2023 में भारतीय नौसेना दिवस का विषय 'समुद्री क्षेत्र में परिचालन दक्षता, तत्परता और मिशन उपलब्धि' (Operational Efficiency, Readiness, and Mission Accomplishment in the Maritime Domain) रखा गया है।