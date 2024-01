15 जनवरी : भारतीय थल सेना दिवस, जानें खास बातें और 2024 की थीम

भारतीय सेना दिवस की थीम 2024 : Indian Army Day 2024 Theme

थल सेना दिवस 2024 की थीम 'राष्ट्र की सेवा में' (In Service of the Nation) रखी गई है। यानी समर्पण, अटूट प्रतिबद्धता और व्यावसायिकता के साथ राष्ट्र की सेवा करना है।