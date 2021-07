International Joke Day 2021: जानिए 1 जुलाई को क्यों मनाया जाता है, किसने की थी शुरुआत

आज पूरे देश में 1 जुलाई को नेशनल डॉक्टर्स डे मनाया जा रहा है। लेकिन इस खास दिन के साथ आज एक और खास दिन है इंटरनेशनल जोक डे। डाॅक्टर्स तो हमें दवा के मदद से ठीक करते ही है लेकिन बिना दवा के भी ठीक हो सकते हैं। क्योंकि कहते हैं Laughter is the best medicine यानी ‘‘हंसी सर्वश्रेष्ठ दवा है।’’ आज के दिन का खास महत्व यही है कि सभी परेशानियों को एक तरफ कर लोगों के साथ चुटकुले और फनी जोक्स, वीडियो शेयर करें ताकि सभी हंस सकें।



कैसे हुई थी शुरुआत



इंटरनेशनल जोक्स डे की शुरूआत 1994 से हुई थी। इस दिन की शुरुआत करने वाले ऑथर वेन रैनिगल रहे। वेन इन दिनों हाॅलिडे पर थे और उन्होंने अपने इस दिन का उपयोग करते हुए अपनी चुटकले भरी किताब को प्रमोट किया था। जिसमें करीब 250 आॅफिस जोक्स, कार्टून, मीम्स थे। रेन ने 1 जुलाई ही पसंद किया था क्योंकि आधा साल बीत चुका था।



हंसने के फायदे -



- कहते है इंसान जितना ज्यादा हंसता है या हंसाता है उनका सेंस आॅफ ह्यूमर बेहतर होता है।

- जितना खुश आप रहते हैं, जितना हंसते हैं उससे आपका तनाव का स्तर बहुत कम होता है।

- हंसने से ब्लड सर्कुलेशन अच्छा होता है और फेफड़े भी स्वस्थ्य रहते हैं।

- रिसर्च के मुताबिक जो लोग जितना हंसाते हैं, उनके आस-पास हमेशा ढेर सारे लोग मौजूद रहते हैं क्योंकि वह सकारात्मक ऊर्जा ग्रहण करते हैं।

- हंसने के बाद आपको कभी भी थकान महसूस नहीं होगी साथ ही पॉजिटिव एनर्जी महसूस करेंगे।