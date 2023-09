International Literacy Day : आज विश्व साक्षरता दिवस, जानें 2023 की थीम

विश्व साक्षरता दिवस थीम 2023: International Literacy Day Theme 2023

हर साल साक्षरता दिवस की एक निर्धारित थीम होती है। वर्ष 2022 में जहां विश्व साक्षरता दिवस की थीम 'ट्रांसफॉर्मिंग लिटरेसी लर्निंग स्पेस' Transforming Literacy Learning Spaces रखी गई थी, वहीं इस वर्ष 2023 में यूनेस्को (UNESCO) ने विश्व साक्षरता दिवस की थीम ‘परिवर्तनशील दुनिया के लिए साक्षरता को बढ़ावा देना: टिकाऊ और शांतिपूर्ण समाजों की नींव का निर्माण करना’ ('Promoting literacy for a world in transition: Building the foundation for sustainable and peaceful societies') रखी गई है।