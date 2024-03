विश्व वानिकी दिवस कब और क्यों मनाया जाता है, जानें महत्व और 2024 की थीम

प्रकृति को हरा-भरा बनाने तथा उसके बचाव हेतु वर्ष 2024 में विश्व वानिकी दिवस की थीम 'वन और नवाचार: बेहतर दुनिया के लिए नए समाधान' (Forests and innovation: new solutions for a better world) तय की गई है। जिसका अर्थ पृथ्वी पर संभव सारा जीवन किसी न किसी तरह वनों के अस्तित्व से संबंधित है।