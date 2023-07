World Population Day 2023 थीम, जानिए क्या है इतिहास

क्या है वर्ल्ड पॉपुलेशन 2023 की थीम?

इस साल वर्ल्ड पॉपुलेशन डे 2023 की थीम 'Unleashing the power of gender equality: uplifting the voices of women and girls to unlock our world's infinite possibilities' निर्धारित की गई है।