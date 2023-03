विश्व वन्यजीव दिवस 2023: प्रकृति संरक्षण के लिए कितना पैसा खर्च करती है भारत सरकार, 73 प्रजातियां हैं खतरे में

कब हुई विश्व वन्यजीव दिवस की शुरुआत?

20 दिसंबर 2013 को संयुक्त राष्ट्र महासभा (United Nations General Assembly) के 68वें सत्र में हर वर्ष 3 मार्च को विश्व वन्यजीव दिवस मनाने की घोषणा की गई। दरअसल 3 मार्च 1973 को Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora (CITES) की शुरुआत हुई थी और 2023 में CITES अपनी 50वीं सालगिरह मनाने जा रहा है। CITES प्रकृति और प्रजातियों की संरक्षा करने के लिए पार्टनरशिप (partnership) को बढ़वा देती है ताकि ट्रेड के ज़रिए वहनीयता (sustainability) को बढ़ाया जाए और दुनिया में प्रकृति संरक्षण के लिए जागरूकता फैलाई जाए।