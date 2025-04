18 अप्रैल: गुड फ्राइडे पर जा रहे हैं चर्च, तो रखें इन बातों का विशेष ध्यान

Good Friday do's and dont's of church etiquette hindi: गुड फ्राइडे 2025 ईसाई धर्म का एक अत्यंत पवित्र और भावनात्मक दिन है, जो प्रभु यीशु मसीह के बलिदान की याद में मनाया जाता है। यह दिन ईस्टर से ठीक पहले शुक्रवार को आता है और पूरी दुनिया में इसे गहन शांति, प्रार्थना और आत्मचिंतन के रूप में मनाया जाता है। इस दिन चर्चों में विशेष सभाएं होती हैं, जिनमें श्रद्धालु यीशु मसीह के जीवन, मृत्यु और उनके द्वारा दिए गए उपदेशों को याद करते हैं। यदि आप इस दिन चर्च जा रहे हैं, तो यहां बताई गई 10 महत्वपूर्ण बातें आपको इस दिन को आत्मिक रूप से और भी खास बनाने में मदद करेंगी।

2.प्रार्थना करें (Meditation on the Cross): गुड फ्राइडे के दिन "स्टेशन्स ऑफ द क्रॉस" (Stations of the Cross) की विशेष प्रार्थना होती है। इसमें यीशु के जीवन के 14 महत्वपूर्ण पड़ावों को याद किया जाता है। आप इन स्टेशनों के आगे जाकर मौन प्रार्थना करें और उनके बलिदान को महसूस करें।